El PSOE acusa a Moreno Bonilla de “mentir” con un nuevo plan de climatización en Huelva

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha reprochado al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, su visita a la provincia para anunciar un nuevo plan de climatización, mientras el plan anterior, anunciado en 2020, “no se ha ejecutado correctamente y sigue sin funcionar en muchos centros escolares”.

Gaviño ha afirmado que “el alumnado y el personal docente comenzaron el curso con el problema de la climatización, lo terminaron con el mismo problema y ahora vuelven a iniciar el nuevo año escolar con aulas como hornos en verano y sin previsión para el frío en invierno”. Según el socialista, la única realidad es que la Junta ha derivado la responsabilidad a los ayuntamientos, que se ven obligados a contratar empresas para certificar y poner en funcionamiento los equipos instalados.

El dirigente provincial ha denunciado, además, que “los equipos adiabáticos colocados en algunos centros no funcionan y suponen un riesgo sanitario por la posible proliferación de legionella y otras enfermedades respiratorias”, situación que, según Gaviño, también recae sobre los consistorios, que deben asumir costes de más de 18.000 euros al año para controlar estos riesgos.

“Llevamos cinco años escuchando anuncios que no se cumplen. Le pedimos a Moreno Bonilla que deje los titulares, cumpla con lo prometido, asuma su responsabilidad y no siga derivando los problemas a los ayuntamientos. Ya está bien”, concluyó Enrique Gaviño.

La polémica se produce en plena vuelta al colegio, con la climatización y la seguridad de los equipos como uno de los principales asuntos de preocupación para la comunidad educativa en Huelva.