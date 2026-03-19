El PSOE acusa al Ayuntamiento de Huelva de perder 1,5 millones de fondos europeos para un albergue de personas sin hogar

El PSOE de Huelva ha denunciado la pérdida de una subvención de 1,5 millones de euros procedente de fondos europeos Next Generation destinada a la construcción de un Centro de Atención Integral para Personas Sin Hogar, tras el incumplimiento de los plazos por parte del Ayuntamiento.

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista ha registrado una pregunta para el pleno del próximo 27 de marzo con el objetivo de que el equipo de Gobierno aclare con qué financiación y en qué plazos prevé ahora ejecutar esta infraestructura.

Según los socialistas, la ayuda fue concedida en julio de 2024 dentro de un programa estatal para reforzar las políticas de inclusión social, pero el proyecto no ha avanzado lo suficiente como para cumplir los plazos establecidos, que fijaban su finalización antes del 31 de marzo de 2026.

La viceportavoz del grupo, María Teresa Flores, ha criticado la gestión del equipo de Gobierno, asegurando que la ciudad pierde “una oportunidad fundamental” por la falta de ejecución de proyectos clave. Además, ha señalado que el único avance desde la concesión de la ayuda ha sido la adjudicación de la asistencia técnica para redactar el proyecto.

Desde el PSOE también han puesto el foco en la paralización del proyecto tras descartarse su ubicación inicial en el Parque Moret, denunciando que actualmente no existe una alternativa definida ni un calendario claro para su desarrollo.

Los socialistas han advertido de que esta situación afecta directamente a uno de los colectivos más vulnerables de la ciudad, recordando que el actual albergue es insuficiente y que continúan registrándose casos de personas sin hogar en distintos puntos de Huelva.

Por todo ello, el PSOE ha reclamado explicaciones “urgentes” al equipo de Gobierno y ha exigido que se concrete cómo se va a financiar y ejecutar el proyecto tras la pérdida de estos fondos europeos.