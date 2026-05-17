Con el 83% escrutado, el PP se queda a tres escaños de la mayoría absoluta

Las elecciones andaluzas comienzan a perfilar un escenario muy favorable para el Partido Popular cuando se alcanza el 50 por ciento del escrutinio. Según los datos provisionales, la formación popular obtendría 52 escaños en el Parlamento andaluz, quedándose a tan solo tres diputados de la mayoría absoluta, fijada en 55.

El PSOE sufriría un importante retroceso electoral al caer hasta los 28 escaños, mientras que VOX lograría 16 representantes en la Cámara andaluza.

Por su parte, Adelante Andalucía se situaría como una de las grandes sorpresas de la noche electoral al alcanzar los 8 escaños, convirtiéndose en la formación que más crece respecto a las anteriores elecciones autonómicas.

A pesar de la tendencia ya marcada, el escrutinio continúa avanzando y aún queda la mitad de los votos por contabilizar, especialmente en grandes municipios y capitales andaluzas que podrían seguir moviendo el reparto final de diputados.