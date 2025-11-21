Preocupación en el Andévalo por ambulancia básica: el PSOE pide explicaciones a la Junta
La formación denuncia que la Junta podría sustituir la ambulancia tipo C por una A1 en Villanueva de los Castillejos, afectando también a El Almendro, El Granado y Sanlúcar de Guadiana
La secretaria general del PSOE onubense, María Eugenia Limón, aseguró: “No es una decisión técnica, sino política. ¿Qué tiene que hacer un vecino de estos pueblos si sufre una emergencia y la ambulancia tipo C viene desde otro municipio?”. Limón advirtió además que los alcaldes del Andévalo se movilizarán hasta garantizar el servicio completo.
El alcalde de Villanueva de los Castillejos, Jairo Rodríguez, explicó que la ambulancia A1 solo permitiría traslados de pacientes estables, y que “si ocurre una emergencia grave, tendría que llegar otra ambulancia desde otro punto, lo que pone en riesgo a nuestros vecinos”.
Por su parte, la alcaldesa de El Granado, Mónica Serrano, recalcó que “la ambulancia básica no cuenta con desfibrilador, ventilador ni ecógrafo, y no puede cubrir urgencias críticas. Exigimos que se mantenga la tipo C para asegurar la atención en estos municipios”.
Los representantes locales han pedido explicaciones a la Delegación de Sanidad y han anunciado que no descartan movilizaciones si no se garantiza la continuidad del servicio actual.