Preocupación en el Andévalo por ambulancia básica: el PSOE pide explicaciones a la Junta

Elha mostrado su preocupación por la posible reducción de servicios en la ambulancia que actualmente da cobertura a Villanueva de los Castillejos y a otros tres municipios del Andévalo, tras la nueva licitación del transporte sanitario por parte de la Junta. Según el pliego, la unidad tipo C, equipada con médico, enfermero y técnico para soporte vital avanzado, podría reemplazarse por una A1, con un solo técnico y asistencia básica.

La secretaria general del PSOE onubense, María Eugenia Limón, aseguró: “No es una decisión técnica, sino política. ¿Qué tiene que hacer un vecino de estos pueblos si sufre una emergencia y la ambulancia tipo C viene desde otro municipio?”. Limón advirtió además que los alcaldes del Andévalo se movilizarán hasta garantizar el servicio completo.

El alcalde de Villanueva de los Castillejos, Jairo Rodríguez, explicó que la ambulancia A1 solo permitiría traslados de pacientes estables, y que “si ocurre una emergencia grave, tendría que llegar otra ambulancia desde otro punto, lo que pone en riesgo a nuestros vecinos”.

Por su parte, la alcaldesa de El Granado, Mónica Serrano, recalcó que “la ambulancia básica no cuenta con desfibrilador, ventilador ni ecógrafo, y no puede cubrir urgencias críticas. Exigimos que se mantenga la tipo C para asegurar la atención en estos municipios”.

Los representantes locales han pedido explicaciones a la Delegación de Sanidad y han anunciado que no descartan movilizaciones si no se garantiza la continuidad del servicio actual.