El PP valora en Hinojos la admisión del recurso contra el deslinde de Doñana por la Audiencia Nacional

El Partido Popular de Huelva ha valorado este lunes en Hinojos la admisión a trámite por parte de la Audiencia Nacional del recurso presentado por la Junta de Andalucía contra el deslinde de la marisma del Parque Nacional de Doñana planteado por el Gobierno de España.

El presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, ha calificado esta decisión como “un paso muy importante” que refuerza la posición mantenida desde el inicio por el Ejecutivo andaluz. Según ha señalado, este avance judicial respalda la oposición al deslinde impulsado por el Gobierno central, al considerar que va en contra de los intereses de la conservación del entorno y del propio Parque Nacional de Doñana.

González ha subrayado que el Gobierno andaluz “se comprometió desde el primer momento a estar al lado del pueblo de Hinojos y de la provincia de Huelva”, asegurando que ese posicionamiento “empieza a dar sus frutos” tras la decisión de la Audiencia Nacional.

El dirigente popular ha insistido en que su formación siempre ha rechazado la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, al entender que “va en contra de la historia, de los pronunciamientos científicos y de la autonomía de Andalucía y del municipio de Hinojos”.

Por último, ha criticado el planteamiento del Ejecutivo central, afirmando que “jamás la marisma de Doñana ha sido una marisma mareal”, mostrando así su rechazo frontal al deslinde planteado por el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero.

El debate sobre el futuro y la gestión del entorno de Doñana continúa así en el ámbito judicial, en un contexto marcado por la confrontación institucional entre administraciones.