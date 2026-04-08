Enrique Gaviño no repetirá como parlamentario andaluz para centrarse en Huelva
El portavoz socialista se volcará en la capital como secretario general y no descarta optar a la Alcaldía en el futuro
Gaviño ha señalado que su prioridad es dedicarse plenamente a Huelva ante la situación que, a su juicio, atraviesa la capital. “Queda muchísimo por hacer”, ha afirmado, insistiendo en la necesidad de estar “permanentemente atento” a los problemas de la ciudad. En este sentido, ha criticado la gestión del actual equipo de gobierno municipal, al que acusa de mantener la ciudad “estancada y paralizada”.
El dirigente socialista ha defendido además la necesidad de reforzar los servicios públicos, especialmente en ámbitos como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia, y ha anunciado que el PSOE se sumará a las movilizaciones convocadas en defensa de la sanidad pública.
Cuestionado sobre una posible candidatura a la Alcaldía de Huelva, Gaviño ha evitado confirmarlo, señalando que ese proceso se abordará “cuando toque”. No obstante, ha reconocido que ser alcalde sería “uno de los mayores honores” a los que puede aspirar cualquier ciudadano comprometido con su ciudad.