Enrique Gaviño no repetirá como parlamentario andaluz para centrarse en Huelva

El portavoz del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha anunciado que no formará parte de las listas de su partido para las próximas elecciones autonómicas, por lo que no continuará como parlamentario andaluz. El dirigente socialista ha explicado que su decisión responde a la voluntad de centrarse “al cien por cien” en la ciudad, donde ejerce como secretario general del partido.

Gaviño ha señalado que su prioridad es dedicarse plenamente a Huelva ante la situación que, a su juicio, atraviesa la capital. “Queda muchísimo por hacer”, ha afirmado, insistiendo en la necesidad de estar “permanentemente atento” a los problemas de la ciudad. En este sentido, ha criticado la gestión del actual equipo de gobierno municipal, al que acusa de mantener la ciudad “estancada y paralizada”.

El dirigente socialista ha defendido además la necesidad de reforzar los servicios públicos, especialmente en ámbitos como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia, y ha anunciado que el PSOE se sumará a las movilizaciones convocadas en defensa de la sanidad pública.

Cuestionado sobre una posible candidatura a la Alcaldía de Huelva, Gaviño ha evitado confirmarlo, señalando que ese proceso se abordará “cuando toque”. No obstante, ha reconocido que ser alcalde sería “uno de los mayores honores” a los que puede aspirar cualquier ciudadano comprometido con su ciudad.