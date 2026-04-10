La Junta Electoral apercibe al PP de Huelva por vulnerar la ley electoral tras una denuncia del PSOE

La Junta Electoral ha apercibido al presidente provincial del PP de Huelva, Manuel Andrés González, y a la secretaria general de la formación, Berta Centeno, por vulnerar la normativa electoral, tras estimar una denuncia presentada por el PSOE.

Según ha informado el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, la resolución considera que los hechos denunciados incumplen el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, al incluir contenido de carácter propagandístico mediante el uso de recursos institucionales una vez convocado el proceso electoral.

En concreto, la Junta Electoral ha requerido la retirada, en un plazo máximo de cinco días, de una publicación difundida en redes sociales en la que participaban representantes del Partido Popular, entre ellos Manuel Andrés González y Berta Centeno, junto a otros cargos públicos, y en la que se atribuían supuestos logros en materia sanitaria.

Asimismo, el órgano electoral advierte de posibles sanciones en caso de reincidencia, subrayando la obligación de respetar la neutralidad institucional durante el periodo electoral.

Desde el PSOE onubense, Baluffo ha señalado que esta resolución confirma que el PP ha iniciado el proceso electoral “incumpliendo las normas”, y ha asegurado que su formación se mantendrá vigilante para garantizar el respeto a la legalidad y la limpieza del proceso democrático.

El dirigente socialista ha insistido en que el uso de instituciones públicas con fines partidistas supone una vulneración de las reglas del juego electoral, y ha reiterado el compromiso de su partido de actuar ante cualquier práctica que pueda afectar a la igualdad entre candidaturas.

Por el momento, el Partido Popular no se ha pronunciado públicamente sobre esta resolución.