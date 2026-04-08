El PP acusa al PSOE de difundir “bulos” sobre el servicio de ambulancias en Huelva

El Partido Popular de Huelva ha denunciado una “campaña de desinformación y bulos” por parte del PSOE en relación con el servicio de ambulancias en la provincia. Así lo ha manifestado la secretaria general del PP onubense, Berta Centeno, quien ha rechazado que los ciudadanos vayan a tener que pagar por este servicio sanitario.

Centeno ha subrayado que el transporte sanitario “seguirá siendo completamente gratuito, como lo ha sido hasta ahora”, y ha insistido en que no se producirá ninguna reducción en las prestaciones ni en los recursos disponibles para los usuarios.

En relación al proceso de adjudicación, la dirigente popular ha defendido que se ha desarrollado “con total transparencia y conforme a la legalidad vigente”, calificando de “muy graves” las acusaciones del PSOE sobre un posible amaño. En este sentido, ha advertido de que este tipo de afirmaciones podrían acarrear consecuencias legales.

Asimismo, ha recordado que la externalización del servicio no es una novedad, ya que, según ha indicado, se viene produciendo desde hace décadas, también bajo gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía.

Por último, Centeno ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que el servicio de ambulancias en Huelva mantendrá su funcionamiento habitual, sin cambios en la cobertura ni en la calidad asistencial.