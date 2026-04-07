El PP asegura que Huelva vive “un momento histórico” en empleo tras reducir más de 21.000 parados en ocho años

El Partido Popular de Huelva ha destacado la evolución del empleo en la provincia, señalando que se ha producido una reducción de más de 21.000 desempleados en los últimos ocho años, situándose actualmente en 29.009 parados frente a los 50.280 registrados a finales de 2018.

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha subrayado que estos datos reflejan un “momento histórico” para la provincia, afirmando que la tasa de paro se ha reducido de forma significativa gracias a las políticas impulsadas por el Gobierno andaluz.

En este sentido, ha puesto en valor la inversión de más de 86,5 millones de euros destinada al fomento del empleo en los municipios onubenses durante las dos últimas legislaturas, asegurando que estas medidas han contribuido a generar nuevas oportunidades laborales.

Asimismo, González ha vinculado estos resultados con la evolución del conjunto de Andalucía, donde también se ha producido un descenso del desempleo y un aumento del número de afiliados, defendiendo que la comunidad avanza en la creación de empleo y en la mejora de la situación económica.