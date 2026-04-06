El PP asegura que Andalucía registra el menor tiempo de espera en Dependencia en 15 años

El Partido Popular de Huelva ha defendido que Andalucía cuenta actualmente con el menor tiempo de espera en el sistema de Dependencia de los últimos 15 años, subrayando la mejora en la gestión respecto a etapas anteriores.

La secretaria general del PP en la provincia, Berta Centeno, ha señalado que los plazos de atención se han reducido en más de dos años desde 2018, cuando, según ha indicado, la espera podía alcanzar los 1.275 días. “Queda mucho por hacer, pero hemos avanzado de forma importante”, ha afirmado.

Centeno ha destacado también la disminución de las listas de espera, que han pasado de más de 109.000 personas en 2018 a 38.802 a fecha de 28 de febrero de 2026, según los datos aportados. En este sentido, ha defendido que Andalucía se sitúa actualmente como la tercera comunidad autónoma con mejor gestión en Dependencia, de acuerdo con el Observatorio Estatal.

En el caso de la provincia de Huelva, la dirigente popular ha asegurado que se ha pasado de una situación de “mala gestión” a contar con los mejores datos de los últimos años, tanto en reducción de tiempos como en número de personas atendidas.

Por otro lado, Centeno ha instado al PSOE de Huelva a reclamar al Gobierno central una mayor financiación para el sistema, solicitando que se cubra el 50% del coste de la Dependencia en Andalucía, en línea con otros territorios.

Asimismo, ha criticado la postura de los parlamentarios socialistas onubenses en el Parlamento andaluz, a los que ha reprochado haber votado en contra de esta reclamación.

Con estas declaraciones, el PP de Huelva ha puesto el foco en la gestión del sistema de Dependencia y en el debate sobre su financiación, en un contexto de confrontación política entre administraciones.