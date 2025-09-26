El PP subraya la inversión de 85 millones de la Junta para mejorar la climatización en colegios e institutos andaluces

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha resaltado este viernes la inversión de 85 millones de euros de la Junta de Andalucía destinada a mejorar la climatización de colegios e institutos, con el fin de ofrecer entornos “más confortables, saludables y modernos” tanto para alumnos como para profesores.

El montante total se articula a través de dos líneas de ayudas: el Plan de Bioclimatización, con 30 millones de euros, y el Plan ‘Mejora tu Centro’, dotado con 55 millones y anunciado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en Almonte durante la apertura del curso escolar.

En el caso de la provincia de Huelva, González ha visitado el CEIP San Roque de Villablanca, uno de los seis centros que se incorporan este curso al plan. Junto a él, se beneficiarán también el IES La Albora de Alosno, el CEIP Manuel Pérez de Bollullos, el CEIP Virgen del Andévalo en El Cerro, el CEIP Miguel Cervantes en Lucena del Puerto y el CEIP Fray Claudio de Trigueros.

El dirigente popular recordó que el año pasado ya se actuó en 34 centros educativos onubenses con una inversión de 8,6 millones de euros, de los cuales 33 incorporaron instalaciones de placas solares fotovoltaicas. “Es un plan innovador y sostenible que demuestra el compromiso de la Junta con la educación y el medio ambiente, dos pilares fundamentales del Gobierno de Juanma Moreno”, aseguró.

González concluyó subrayando que “el avance en infraestructuras educativas en la provincia a lo largo de los últimos siete años ha transformado colegios e institutos públicos en espacios modernos y adaptados a las necesidades del siglo XXI”.