El PP se reúne en Aracena con empresarios cárnicos para reclamar más seguridad ante el aumento de robos en la temporada del jamón ibérico

La Oficina Parlamentaria del Partido Popular ha mantenido este viernes un encuentro en Aracena con autónomos y empresarios del sector cárnico, especialmente del ámbito del jamón ibérico, para escuchar sus principales demandas y analizar la situación actual del sector. La reunión, celebrada en la sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) de la localidad serrana, contó con la participación de la diputada nacional Bella Verano, el diputado Manuel García Félix, el senador Juan Manuel González y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aracena, Luis Vázquez.

Durante el encuentro, los empresarios trasladaron a los representantes populares su preocupación por el aumento de robos en la campaña alta del jamón ibérico, una época clave para el sector. Solicitaron al Gobierno central un refuerzo de la seguridad en la comarca y un incremento de los efectivos de la Guardia Civil para proteger las explotaciones y naves industriales.

Los representantes del PP destacaron el papel del sector cárnico como “motor económico de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche”, subrayando su importancia en la creación de empleo, el mantenimiento del tejido empresarial local y la fijación de población en las zonas rurales. “Los autónomos y empresarios cárnicos son un pilar fundamental para la economía onubense”, señaló la diputada Bella Verano.

Asimismo, el senador Juan Manuel González criticó la política fiscal del Gobierno central hacia los trabajadores por cuenta propia y recordó que el Partido Popular “se opone firmemente a cualquier intento de asfixiar a los autónomos con subidas de cuotas que van desde los 200 hasta los 2.500 euros anuales”. González insistió en que el PSOE “sigue alejado de la realidad del esfuerzo diario de miles de emprendedores que sostienen el empleo y el desarrollo en el medio rural”.

Los populares también pusieron en valor las medidas impulsadas por el Gobierno andaluz para apoyar al colectivo, destacando que desde 2019 se han movilizado más de 132,5 millones de euros para el inicio y mantenimiento de actividades, además de ayudas como la “cuota cero” durante el primer año o las subvenciones de conciliación que han beneficiado a miles de autónomos andaluces.

El encuentro concluyó con el compromiso del Partido Popular de trasladar las reivindicaciones de los empresarios cárnicos al Congreso y al Senado, y de seguir reclamando al Ejecutivo central un plan de refuerzo de la seguridad en la Sierra de Aracena para proteger uno de los sectores más emblemáticos y estratégicos de la provincia de Huelva.