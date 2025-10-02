El PP resalta el respaldo del Gobierno andaluz a la Universidad de Huelva con nuevas titulaciones y una financiación récord de 86 millones

El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha puesto en valor el “firme apoyo” del Gobierno andaluz a la Universidad de Huelva, coincidiendo con la apertura del curso académico 2025-26, que arranca con nuevas titulaciones y un presupuesto histórico.

González, acompañado por la secretaria general del PP en la provincia, Berta Centeno, y el presidente de NNGG, Ismael Mantero, ha destacado la incorporación del Grado en Física y del Grado en Geología con mención dual, que permitirá al alumnado compaginar la formación académica con prácticas retribuidas en empresas e instituciones.

Asimismo, ha recordado que este curso supone también la consolidación del Grado en Medicina, que avanza en su segundo año “tras convertirse de una aspiración para Huelva en una realidad”.

En materia económica, el dirigente popular ha subrayado que la Universidad de Huelva cuenta con un presupuesto de 86 millones de euros para 2024, lo que supone 15 millones más que en 2018, cuando gobernaba el PSOE en Andalucía. “Frente a la etapa anterior marcada por la crisis económica y la deuda acumulada, ahora se ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en el ámbito educativo universitario”, ha señalado.

“El compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con las universidades públicas andaluzas es claro, en particular con la Universidad de Huelva, respondiendo a las demandas y necesidades de los estudiantes”, ha concluido González.