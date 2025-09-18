El PP resalta la inversión del Gobierno andaluz en educación en Huelva

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado la apuesta del Gobierno andaluz por “más docentes y recursos, mayor innovación y mejores centros” en el inicio del curso escolar para más de 111.000 alumnos en la provincia. González subrayó el “avance en materia educativa” logrado en estos siete años de Gobierno de Juanma Moreno, con refuerzo de plantillas y mejoras en infraestructuras.

“Este año, solo en la provincia de Huelva se suman 306 nuevos profesores y profesoras para garantizar una mejor educación, además desde 2019 se han ejecutado 224 actuaciones de construcción y mejora en centros educativos, con una inversión de 54 millones de euros”, señaló González. El dirigente popular resaltó también la inversión de 44 millones de euros destinada a mejorar la climatización de las aulas, que se sumará a otros 55 millones anunciados por la Junta.

Entre las medidas destacadas para este curso, González subrayó la gratuidad de la educación para niños de 2 a 3 años, una iniciativa que busca garantizar la igualdad de oportunidades y reforzar la calidad educativa. “Una educación de mayor calidad era posible en Andalucía, y en esa línea de igualdad de oportunidades para que ningún estudiante se quede atrás, mejores centros educativos y más docentes se trabaja desde la Junta de Andalucía”, concluyó.