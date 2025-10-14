El PP reivindica la ampliación de la Escuela León Ortega como “demanda histórica que cumple el Gobierno de Moreno Bonilla"

El Partido Popular de Huelva ha resaltado este martes que la ampliación de la Escuela de Arte León Ortega responde a una “demanda histórica” de estudiantes, docentes y vecinos que el Gobierno de Juanma Moreno hará realidad.

Según el presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, esta reivindicación llevaba años sin atenderse por los gobiernos socialistas, al igual que otras reformas educativas en la ciudad, como la rehabilitación del IES La Rábida.

González destacó la colaboración entre administraciones: el Ayuntamiento de Huelva ha cedido el terreno necesario, mientras que la Junta de Andalucía financiará las obras con 3,5 millones de euros, que comenzarán antes de fin de año. El proyecto permitirá modernizar aulas, talleres y espacios comunes, además de rehabilitar el histórico edificio del centro.

El dirigente popular subrayó que esta iniciativa se suma a otras inversiones educativas del Ejecutivo andaluz en la capital, como el nuevo colegio en el Ensanche Sur. González concluyó que “Moreno demuestra su compromiso con Huelva convirtiendo promesas en hechos concretos”, reforzando así la estrategia política del PP en materia educativa.