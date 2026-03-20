El PP refuerza su apuesta por el municipalismo en Huelva como eje de su acción política

El Partido Popular de Huelva ha celebrado este viernes su Comité de Alcaldes, un encuentro en el que ha puesto el foco en el papel de los municipios como base del proyecto político del Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno.

La reunión, encabezada por el presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, ha contado con la participación del presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, y la vicesecretaria de Política Municipal del PP andaluz, Ana Mestre.

Durante el encuentro, los alcaldes y alcaldesas populares han analizado las principales necesidades de sus municipios, trasladando las demandas de sus vecinos y vecinas y poniendo en común las prioridades de gestión a nivel local.

José María Bellido ha destacado que el modelo del Partido Popular sitúa a los ciudadanos en el centro de las políticas municipales, subrayando que existe una coordinación entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos gobernados por el PP que, según ha señalado, está dando resultados en el territorio.

Por su parte, Ana Mestre ha incidido en la importancia del municipalismo dentro de la acción política del partido, defendiendo que la utilidad de la política se mide en la respuesta a los problemas reales de la ciudadanía, una labor que, ha afirmado, recae en gran medida en el trabajo diario de los alcaldes.

Desde el PP han subrayado que este tipo de encuentros permiten reforzar la coordinación institucional y avanzar en un modelo de gestión que busca fortalecer a los municipios y mejorar la calidad de vida en los pueblos y ciudades de la provincia.