El PP reclama al Gobierno central una actuación urgente en Matalascañas por la situación “crítica” del litoral

El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha reclamado al Gobierno central que actúe de manera inmediata en Matalascañas ante lo que ha calificado como una “crítica situación” que amenaza a las viviendas, los negocios y a la propia playa. González ha advertido del deterioro del litoral y ha subrayado que se trata de una competencia directa del Ejecutivo central.

El dirigente popular ha realizado estas declaraciones acompañado por cargos orgánicos e institucionales del partido, entre ellos la secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno; la diputada nacional Bella Verano; el senador Juan Manuel González; parlamentarios andaluces y representantes del PP de Almonte. Durante su intervención, ha lamentado el estado actual del Paseo Marítimo y ha alertado de que la seguridad de viviendas y establecimientos no está garantizada ante los temporales.

Según ha señalado, Matalascañas debería ser una prioridad para el Gobierno, aunque ha criticado que la regeneración de la playa acumula retrasos y falta de decisiones estructurales desde hace años. En este sentido, ha recordado que las únicas aportaciones significativas de arena se realizaron en los años 2003 y 2014, coincidiendo con gobiernos del Partido Popular.

González ha sostenido que el Ejecutivo no puede presentar como solución actuaciones que llegan “tarde y mal”, asegurando que la situación actual es consecuencia de años de inacción. Asimismo, ha mostrado su preocupación por que no se estén valorando alternativas técnicas a la propuesta de retranqueo del Paseo Marítimo, una medida que, a su juicio, supondría un cambio drástico en el perfil de la costa.

El presidente del PP de Huelva ha insistido en que su formación seguirá exigiendo responsabilidad al Gobierno de España y ha recordado que se han presentado iniciativas en el Congreso para abordar la regeneración de la playa. Según ha concluido, quienes están sufriendo directamente las consecuencias de esta situación son los propietarios de viviendas, los empresarios, los trabajadores y los usuarios de la playa de Matalascañas, a los que ha acusado al Gobierno del PSOE de desatender.