El PP pide un Gobierno "cuanto antes" para impulsar la legislatura en Andalucía

Elha defendido la necesidad de que Andalucía cuente con un nuevo Gobierno "cuanto antes" tras el inicio del debate de investidura en el Parlamento andaluz, con el objetivo de continuar, según la formación, con el proceso de transformación económica y social de la comunidad.

El presidente provincial del PP y vicepresidente tercero de la Mesa del Parlamento andaluz, Manuel Andrés González, ha asegurado que la constitución del nuevo Ejecutivo permitirá comenzar la elaboración de los Presupuestos de la Junta para 2027 y seguir desarrollando inversiones y políticas públicas dirigidas a las familias andaluzas.

González ha apelado a la responsabilidad del resto de grupos parlamentarios, afirmando que "los onubenses y el conjunto de los andaluces no pueden quedar atrapados en cálculos partidistas ni en estrategias de bloqueo", al considerar que retrasar la formación del Gobierno supondría aplazar medidas e iniciativas de interés para la ciudadanía.

En este sentido, el dirigente popular ha destacado la disposición al diálogo mostrada por el candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, para alcanzar un acuerdo que permita poner en marcha la nueva legislatura y garantizar la continuidad de los servicios públicos y las inversiones.

Asimismo, ha advertido de que, si las demás formaciones mantienen su rechazo a la investidura, "deberán ofrecer explicaciones a los ciudadanos y asumir las consecuencias que pueda tener para los andaluces la paralización institucional".

Manuel Andrés González también ha resaltado las referencias realizadas por Juanma Moreno a la provincia de Huelva durante su intervención en el Parlamento, al reclamar al Gobierno de España la ejecución de la presa de Alcolea y trasladar su solidaridad con las víctimas onubenses del accidente de tráfico registrado recientemente en Adamuz.

El presidente del PP de Huelva ha concluido insistiendo en que Andalucía necesita "cuanto antes" un Gobierno liderado por Juanma Moreno para continuar desarrollando las políticas impulsadas durante los últimos años.