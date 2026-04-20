El PP de Huelva tacha de “oportunidad perdida” la visita de Sánchez y Montero a la provincia

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha calificado como una “oportunidad perdida” la reciente visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la provincia, al considerar que no se abordaron las principales necesidades del territorio.

González ha lamentado que ambos dirigentes acudieran “con las manos vacías” y sin ofrecer compromisos concretos sobre proyectos pendientes, asegurando que el encuentro se limitó a un acto de carácter electoral sin avances en materia de infraestructuras o inversiones.

Entre los asuntos que, según el dirigente popular, quedaron fuera de la agenda destacan la presa de Alcolea, la llegada de la Alta Velocidad a Huelva, el estado de las carreteras, la regeneración de las playas o el refuerzo de efectivos para hacer frente al narcotráfico. También ha mencionado otras infraestructuras clave como el túnel de San Silvestre o el canal de Trigueros, sobre los que, afirma, no se ofrecieron plazos ni soluciones.

El presidente provincial del PP ha criticado además la actitud de los socialistas onubenses, a quienes acusa de mantener silencio ante las demandas de la provincia. “Las necesidades de los ciudadanos han quedado en un segundo plano”, ha señalado.

Para González, la visita de Sánchez y Montero representaba una ocasión “única” para dar respuestas a Huelva, pero, en su opinión, se ha traducido en una nueva muestra del “abandono” que sufre la provincia por parte del Gobierno central.