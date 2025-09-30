El PP de Huelva muestra un “respaldo masivo” a Juanma Moreno con 3.004 avales

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado el “respaldo masivo” de los militantes de la provincia a la candidatura de Juanma Moreno de cara al XVII Congreso del PP de Andalucía, que se celebrará en Sevilla los días 7, 8 y 9 de noviembre.

González subrayó que los 3.004 avales recogidos reflejan la unidad y la confianza de los militantes en el proyecto de Juanma Moreno, a quien definió como “el mejor candidato posible para consolidar el liderazgo del Partido Popular en una Andalucía que, en dos legislaturas, se ha transformado en una tierra de progreso, a pesar de los agravios con los que trata a esta tierra el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero”.

El presidente provincial recordó que el PP de Huelva tendrá un papel destacado en el Congreso, con Pilar Miranda como presidenta del Comité Organizador, así como la participación de Berta Centeno, secretaria general del PP de Huelva; Alejandro Romero, vicesecretario del PP andaluz; y Francisco Obes, coordinador de Organización del PP-A.

La provincia aportará un total de 193 compromisarios: 117 electos, 44 natos y 32 representantes de Nuevas Generaciones, que participarán en la elección de la nueva dirección regional del partido.