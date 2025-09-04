El PP de Huelva inicia el curso político con su Comité de Alcaldes

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, presidió este jueves el primer Comité de Alcaldes del curso político, un encuentro en el que se subrayó el papel de los regidores como representantes directos de los ciudadanos y agentes clave en el desarrollo de sus municipios.

Durante la reunión, González destacó que este Comité permite “reafirmar el compromiso del Partido Popular con los municipios de la provincia”, insistiendo en la importancia de que los alcaldes trabajen “día a día por los intereses generales de los ciudadanos y por el bienestar y desarrollo de sus pueblos”.

El encuentro sirvió para marcar las líneas de acción de los próximos meses, orientadas a ofrecer soluciones a los problemas reales de Huelva, fortalecer la cohesión del partido y garantizar que los ciudadanos reciban “lo que verdaderamente merecen”. González subrayó que los ediles cuentan con un “equipo de trabajo fuerte y cohesionado que genera confianza para defender los intereses de la provincia y aportar soluciones”.

El presidente del PP hizo hincapié en la importancia de la participación activa de los alcaldes para cumplir los objetivos planteados, tomando como ejemplo el modelo de gestión de la Junta de Andalucía, que ha conseguido “una tierra más competitiva, moderna y eficiente, con menos impuestos y menos burocracia”.

El Comité contó con la presencia de la secretaria general del PP onubense, Berta Centeno; el presidente del Comité de Alcaldes, José María Pérez; y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. Durante el encuentro se reforzó la estrategia del partido para los próximos meses y se resaltó la necesidad de mantener un contacto estrecho con la ciudadanía en todos los municipios de la provincia.