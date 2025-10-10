El PP de Huelva exige en el Senado una reforma urgente de la financiación local

El senador del Partido Popular por Huelva, Juan Manuel González, defiende en el Senado una moción que busca reformar de manera “urgente” la financiación local, con el objetivo de garantizar que los ayuntamientos dispongan de recursos suficientes para atender las necesidades de sus vecinos.

Acompañado del presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, y del senador Carmelo Romero, González subrayó que la reforma permitiría “garantizar la igualdad entre municipios, mejorar los servicios públicos de calidad y evitar territorios privilegiados”. Según el senador, el sistema actual “está agotado” y requiere cambios inmediatos.

Entre las medidas incluidas en la moción se contemplan la posibilidad de utilizar remanentes y superávits en inversiones sostenibles, la simplificación de la burocracia, la adaptación de la regla de gasto a la normativa europea, y el establecimiento de apoyos para ayuntamientos en riesgo financiero. Todas ellas buscan ofrecer estabilidad y equidad a las corporaciones locales.

González criticó además el voto en contra del PSOE y VOX, argumentando que bloquear la iniciativa impide mejorar la financiación y los servicios públicos de los municipios: “El Partido Popular ha demostrado que, cuando se quiere trabajar en serio, se pueden alcanzar acuerdos útiles para los ciudadanos”.

Con esta moción, el PP reitera su compromiso con una financiación local “integral, justa y sostenible”, que garantice igualdad entre territorios, evite favoritismos del Gobierno y proporcione estabilidad a los ayuntamientos.