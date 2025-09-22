El PP de Huelva destaca a los jóvenes como motor del futuro en el inicio del curso político

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha iniciado el curso político reuniéndose con miembros de Nuevas Generaciones (NNGG) para tratar cuestiones clave para los jóvenes, como el empleo, la vivienda y la educación.

González subrayó la importancia de dar protagonismo a los jóvenes en las políticas del Partido Popular, destacando que su participación es fundamental para proponer ideas y proyectos que solucionen los problemas que les afectan. “El PP sabe de la importancia de escuchar y atender las necesidades de los jóvenes, son el futuro de nuestro país, de ahí que trabajemos de la mano con ellos”, afirmó.

Durante el encuentro, los miembros de NNGG expresaron su preocupación por la actuación del Gobierno socialista, señalando que “sigue sin adoptar medidas eficaces para solventar las principales demandas de los jóvenes que nos permitan desarrollar un proyecto de vida”. El PP mantiene que es necesario impulsar políticas que amplíen el parque de vivienda y mejoren la formación para facilitar el acceso a oportunidades laborales.