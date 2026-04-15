El PP de Huelva denuncia el uso de recursos públicos por ayuntamientos del PSOE para fines partidistas

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, ha denunciado el “uso de recursos públicos” por parte de ayuntamientos gobernados por el PSOE para lo que considera “fines partidistas”.

Centeno ha calificado de “inaceptable” que se destine dinero municipal a financiar desplazamientos para asistir a manifestaciones políticas, señalando directamente a consistorios como el de Puebla de Guzmán, donde —según ha indicado— se organizó y costeó un autobús para acudir a un acto en la capital onubense, un gasto que posteriormente habría sido reconocido en el portal municipal.

Asimismo, ha apuntado al Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, al que acusa de facilitar transporte a ciudadanos para participar en movilizaciones, asegurando que, tras solicitar explicaciones, no han obtenido respuesta.

La dirigente popular ha señalado que estos casos responden a un “patrón” de actuación y ha criticado lo que considera una forma de gestión en la que se utilizan recursos públicos con fines políticos. En este sentido, ha defendido que el dinero de los ayuntamientos “debe destinarse a las necesidades de los vecinos y no a financiar actos partidistas”.

Por último, Centeno ha asegurado que el Partido Popular continuará denunciando este tipo de prácticas, insistiendo en que los fondos públicos “pertenecen a los ciudadanos y no a ningún partido político”.