El PP de Huelva defiende la DOP Jabugo y rechaza “rebajar los estándares de calidad” del ibérico

El presidente del Partido Popular de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha reafirmado su apoyo a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Jabugo en un encuentro con el presidente del Consejo Regulador, Guillermo García-Palacios Álvarez.

González ha expresado que el PP rechaza la modificación que propone la DOP de Guijuelo para rebajar los estándares de calidad del ibérico, una medida que, según destacó, pondría en riesgo “la seña de identidad, la tradición y el prestigio” del jamón de la provincia.

“Si hablamos del cerdo ibérico, tenemos que hablar de Jabugo. Desde el Partido Popular siempre vamos a defender a la DOP de Jabugo”, señaló González, añadiendo que instan al Gobierno de España y a la Unión Europea a denegar esta propuesta de Guijuelo que permitiría incluir cerdos al 50% cruzados con Duroc y explotaciones intensivas de hasta cien animales por hectárea bajo la categoría de ‘cebo de campo’.

El dirigente popular recalcó que “defender la DOP Jabugo es defender la calidad, un modelo que no aspira a la cantidad por encima de la cualidad”, y advirtió que modificar los estándares podría tener “consecuencias negativas para la economía local en la Sierra de Aracena y para los productores onubenses que apuestan por la calidad y la conservación del modelo tradicional de la dehesa”.

En la reunión también participaron la secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, David Toscano, el vicesecretario de Organización Juanma Fernández, y el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Jabugo, Jaime García.