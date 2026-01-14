El PP de Huelva crea un órgano de participación para reforzar el vínculo con la sociedad civil

El Partido Popular de Huelva ha presentado este miércoles un nuevo Órgano de Participación y Escucha Activa con el objetivo de reforzar la conexión entre la formación política y la sociedad civil onubense. Se trata de una iniciativa integrada por personas con trayectorias profesionales diversas que pretende convertirse en un espacio de debate, reflexión y aportación de propuestas.

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha sido el encargado de dar a conocer este nuevo órgano, subrayando que nace con la vocación de abrir el partido a la participación de la ciudadanía. “En este partido tiene cabida cualquier persona; no vamos a mirar de dónde viene, sino si quiere trabajar por Huelva y por nuestra provincia”, ha afirmado, destacando la importancia de sumar talento e инициативas comprometidas con el futuro del territorio.

El órgano estará coordinado por Jose Luis Ramos y contará con la participación de Pilar Bernáldez, Elena García de Soto Camacho, Julio Díaz y Enrique Pérez Vigueras, perfiles procedentes de ámbitos como la sanidad, la universidad, la administración pública y la política. Según ha explicado González, la apuesta responde a la necesidad de contar con un espacio estable de escucha activa y análisis de las preocupaciones reales de la ciudadanía.

Durante la presentación, el coordinador del órgano, José Luis Ramos, ha señalado que esta nueva estructura “nace con espíritu de servicio público” y con la voluntad de dar voz a la sociedad onubense. En este sentido, ha remarcado que el objetivo es canalizar las inquietudes, necesidades y prioridades de la población y contribuir a la búsqueda de soluciones desde el diálogo y la participación.

Desde el PP de Huelva se ha destacado que este órgano permitirá incorporar distintas visiones y experiencias al debate político, fortaleciendo la relación con colectivos sociales y profesionales y favoreciendo una mayor cercanía entre el partido y la ciudadanía de la provincia.