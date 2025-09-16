El PP de Huelva celebra el nombramiento de Pilar Miranda como presidenta del Comité Organizador del XVII Congreso del PP-A

El Partido Popular de Huelva ha mostrado su satisfacción tras el nombramiento de la alcaldesa de la capital, Pilar Miranda, como presidenta del Comité Organizador del XVII Congreso del Partido Popular de Andalucía, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla.

El presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, ha señalado que “es un orgullo para los populares onubenses” que Miranda haya sido designada en la Junta Directiva autonómica para liderar la organización del Congreso regional. “Este nombramiento demuestra el papel fundamental que tiene Huelva para el presidente Juanma Moreno”, afirmó.

González destacó también la trayectoria de Pilar Miranda, de quien dijo que “ha demostrado durante todos estos años su compromiso y su incansable labor para poner en marcha proyectos en beneficio de Huelva, y ahora trabajará en esta nueva responsabilidad para que el Congreso sea un éxito”.

Junto a la alcaldesa de Huelva, el Comité Organizador contará con otros tres representantes onubenses: Berta Centeno, secretaria general del PP de Huelva; Alejandro Romero, vicesecretario del PP andaluz; y Francisco Obes, coordinador de Organización del PP-A.

El XVII Congreso del PP de Andalucía reunirá a 2.160 compromisarios, consolidándose como la “organización territorial más potente del PP en España”. La cita se desarrollará durante tres jornadas en Sevilla, desde el viernes 7 al domingo 9 de noviembre.