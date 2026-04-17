El PP exige a Sánchez compromisos con Huelva ante su visita a Gibraleón

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su visita este domingo a la provincia no se limite a un acto electoral y sirva para anunciar compromisos concretos con Huelva.

González ha señalado que existen “deudas pendientes” del Ejecutivo central en materia de infraestructuras hídricas, ferroviarias, carreteras, litoral y seguridad, y ha pedido respuestas ante proyectos que, según ha indicado, siguen sin avances.

Entre ellos, ha destacado la situación de la presa de Alcolea, el túnel de San Silvestre, el canal de Trigueros o el desarrollo de la Ley del Trasvase aprobada en 2018, así como la falta de avances en la llegada del AVE a la provincia.

En materia de transporte, el dirigente popular ha criticado la interrupción de la línea ferroviaria Huelva-Zafra y el estado de carreteras como la N-435, N-433, N-431 o la A-49, señalando su impacto en la movilidad y el desarrollo económico.

Asimismo, ha aludido al estado del litoral onubense, denunciando la falta de inversiones en las playas, y ha insistido en la necesidad de reforzar la seguridad en la provincia ante el incremento del narcotráfico.

En este sentido, ha advertido de que, aunque se desplegarán efectivos con motivo de la visita a Gibraleón, es necesario garantizar la seguridad durante todo el año con más recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

González ha subrayado que la visita de Sánchez debe centrarse en “lo que realmente preocupa a los onubenses”, reclamando compromisos concretos que contribuyan al desarrollo de la provincia.