María Márquez defiende en Huelva blindar la educación inclusiva y critica la gestión del PP en autismo

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha defendido en la provincia la necesidad de garantizar por ley una educación inclusiva y ha denunciado la falta de apoyo a las familias con menores con trastorno del espectro autista (TEA).

Tras mantener un encuentro con la asociación Ánsares, Márquez ha subrayado la importancia de reforzar la atención a este colectivo, destacando que en Huelva hay alrededor de 700 menores con diagnóstico de autismo, de los que 360 son atendidos por esta entidad a través de un equipo de 50 profesionales.

La dirigente socialista ha puesto en valor el papel de estas asociaciones y de sus profesionales, al tiempo que ha reclamado mejores condiciones laborales para psicólogos, logopedas y psicopedagogos, señalando que su estabilidad repercute directamente en la calidad de la atención.

Asimismo, ha insistido en que la educación y los servicios sociosanitarios deben ser plenamente inclusivos, criticando lo que considera una falta de compromiso del Gobierno andaluz en esta materia.

Márquez también ha alertado de posibles cambios en la Formación Profesional básica que, según ha indicado, podrían dificultar el acceso de alumnado con necesidades educativas especiales, limitando sus oportunidades de desarrollo académico y profesional.

Durante su intervención, ha denunciado además que muchas familias deben asumir costes de tratamientos y apoyos que no cubre la administración, reclamando una mayor implicación pública para garantizar la igualdad de oportunidades.

Por último, ha hecho un llamamiento a avanzar en políticas que refuercen los derechos de estos menores y sus familias, apostando por un modelo que priorice la inclusión y la atención integral.