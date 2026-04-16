El PP denuncia que el estado de la N-435 y el cierre de la Huelva–Zafra “aíslan” a la Sierra

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha denunciado que la situación de las infraestructuras en la comarca de la Sierra está “condenando al aislamiento” a sus municipios, señalando el deterioro de la carretera N-435 y la interrupción de la línea ferroviaria Huelva–Zafra.

Durante una visita a Castaño del Robledo, González ha criticado el “mal estado” de la vía nacional, asegurando que supone un riesgo diario para los conductores, así como el cierre de la conexión ferroviaria, que lleva más de dos meses sin servicio y, según ha indicado, sin explicaciones ni fecha de reapertura.

El dirigente popular ha señalado que esta situación afecta directamente a más de 40.000 vecinos de 29 municipios de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, dificultando la movilidad y perjudicando el desarrollo económico de la zona.

En este sentido, ha criticado la contradicción entre el discurso del Gobierno sobre cohesión territorial y lucha contra la despoblación y, según ha afirmado, el abandono de las infraestructuras en áreas rurales.

González ha insistido en que estas conexiones son fundamentales para la actividad económica, el transporte de mercancías y el día a día de los vecinos, por lo que ha reclamado al Ejecutivo central que actúe con urgencia para mejorar el estado de la N-435 y restablecer el servicio ferroviario.

Desde el PP han asegurado que continuarán reclamando inversiones y medidas para evitar que la comarca serrana quede aislada y pierda oportunidades de desarrollo.