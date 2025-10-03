El PP exige al Gobierno datos sobre las onubenses afectadas por el “fallo grave” de las pulseras antimaltrato

El Partido Popular de Huelva ha reclamado este viernes al Gobierno de España que aclare cuántas mujeres de la provincia se han visto afectadas por el “fallo grave” en el sistema de las pulseras antimaltrato, un dispositivo clave para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia de género.

La secretaria general del PP onubense y parlamentaria andaluza, Berta Centeno, y la diputada nacional, Bella Verano, han comparecido junto a otras representantes del partido para denunciar la “falta de protección” a las víctimas y exigir explicaciones.

Centeno lamentó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y María Jesús Montero “ocultara el fallo” y subrayó que lo que necesitan las mujeres “es más protección y menos pancartas haciendo política con el feminismo”. Asimismo, criticó que los cargos socialistas en la provincia “no hayan dicho ni una sola palabra para defender a estas mujeres”.

La dirigente popular insistió en que su partido “no se va a quedar de brazos cruzados” y anunció la presentación de una batería de preguntas en el Congreso, además de mociones en los ayuntamientos onubenses.

Por su parte, Verano recordó que el Consejo General del Poder Judicial advirtió con 20 meses de antelación del riesgo de que se produjera esta situación. “Queremos saber cuántas mujeres han sido afectadas, cuántos procesos judiciales se han quedado sin pruebas, qué medidas se han tomado para reparar el daño y cómo se va a garantizar que algo así no vuelva a repetirse”, señaló.

La diputada acusó al Ministerio de Igualdad de haber “dilapidado la confianza” de las víctimas en un sistema que debía proporcionarles seguridad y tranquilidad. “No valen las excusas y es hora de que se asuman responsabilidades”, concluyó.