El PP destaca las inversiones del Gobierno andaluz y la Diputación en la Sierra de Aracena
El presidente del PP en Huelva, Manuel Andrés González, pone en valor obras en carreteras, agua, centros de salud y educación, y reclama al Gobierno central mejoras en la N-435 y la línea Huelva-Zafra
Asimismo, se ha puesto en valor la instalación de cajeros automáticos en núcleos rurales, el despliegue de fibra óptica y la apertura de sedes provinciales en Aracena y Cortegana. En el ámbito sanitario, la Junta ha inaugurado los centros de salud de Galaroza y Rosal de la Frontera, mientras que el futuro centro de salud de Aracena está en fase de proyecto con una inversión superior a siete millones de euros. En educación, destacan las mejoras en el IES San José de Cortegana, IES San Blas y CEIP de Aracena, así como en centros de Cumbres Mayores y Alájar.
González criticó el “agravio” del Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero por el mal estado de las carreteras N-435 y N-433 y la falta de compromiso con su desdoble hasta Badajoz. También reclamó más paradas y servicios en la línea ferroviaria Huelva–Zafra para frenar la despoblación y defendió la DOP Jabugo frente a posibles rebajas en sus estándares de calidad.
“El Partido Popular seguirá impulsando el progreso, la conectividad y el desarrollo sostenible de la comarca serrana, frente al desprecio del Gobierno central hacia Huelva”, concluyó González.