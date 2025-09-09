El PP destaca a la Diputación de Huelva como “motor de desarrollo” con 50 millones de euros en inversiones este año

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha reivindicado este martes el papel de la Diputación Provincial como “motor de desarrollo” de la provincia, destacando los proyectos impulsados en los dos últimos años bajo el mandato de David Toscano.

En una comparecencia acompañado por el propio presidente de la Diputación, González ha puesto en valor iniciativas como “Tu Diputación Invierte” y el Plan de Concertación, que este año destinan un total de 50 millones de euros a los 80 municipios y dos entidades locales autónomas de la provincia.

Asimismo, subrayó la apuesta por la mejora de la red viaria, fundamental para la vertebración del territorio. “Desde el inicio de la legislatura se han invertido 38,5 millones de euros en carreteras provinciales, lo que equivale a más de 1,3 millones de euros al mes”, señaló, remarcando que estas infraestructuras “no son solo vías de comunicación, sino la clave para la conexión entre municipios y ciudadanos”.

Entre los proyectos estratégicos en marcha, González citó la recuperación de la antigua Estación de Tren y del Colegio de Ferroviarios en la capital, que permitirán avanzar hacia una “Diputación del siglo XXI”. Además, destacó las inversiones realizadas en medio ambiente, atención social, cultura y deporte, ámbitos que, según dijo, “demuestran la vocación de servicio de la institución provincial”.

El líder popular aseguró que el nuevo curso político arranca con la firme intención de seguir trabajando para que las políticas de la Diputación lleguen a todos los rincones de la provincia, al tiempo que reafirmó el compromiso de Toscano y del equipo de diputados provinciales de “seguir codo con codo con los alcaldes y alcaldesas para que el progreso alcance a cada municipio de Huelva”.