El PP destaca una caída del paro de casi el 50% en Huelva desde 2018

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado la evolución del mercado laboral en la provincia desde la llegada de Juanma Moreno al Gobierno andaluz, asegurando que el desempleo se ha reducido cerca de un 50% desde finales de 2018.

Según ha señalado, Huelva ha pasado de registrar 50.280 personas desempleadas en 2018 a contabilizar 26.908 parados al cierre de mayo de 2026, lo que supone una reducción de 23.372 personas en las listas del desempleo.

González ha valorado estos datos como una muestra del progreso experimentado por la provincia y ha subrayado que Huelva atraviesa “un momento histórico” en materia laboral. En este sentido, ha afirmado que la provincia lidera actualmente la creación de empleo y que no se registraban cifras tan positivas desde hace dos décadas.

El dirigente popular ha atribuido esta evolución a las políticas activas de empleo desarrolladas por la Junta de Andalucía, que, según ha indicado, han supuesto una inversión superior a los 86,5 millones de euros en la provincia. Entre estas actuaciones ha destacado los planes de empleo para ayuntamientos, los incentivos a la contratación indefinida, los programas de prácticas para jóvenes y las ayudas dirigidas a personas con discapacidad.

Asimismo, ha defendido que la mejora de los indicadores laborales no se limita a Huelva, sino que se extiende al conjunto de Andalucía, donde, según ha señalado, se ha pasado de liderar las cifras de desempleo a encabezar la reducción del paro en España.

Por último, González ha insistido en que estos resultados reflejan el impacto de las políticas impulsadas por el Ejecutivo andaluz y ha asegurado que la generación de oportunidades laborales continúa siendo una de las principales prioridades del Gobierno autonómico.