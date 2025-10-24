El PP destaca las ayudas del Gobierno andaluz y la Diputación para los viticultores onubenses afectados por el mildiu

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha valorado la respuesta “rápida y eficaz” del Gobierno andaluz y la Diputación Provincial ante los daños ocasionados por el mildiu en los viñedos onubenses. Durante una visita a una explotación vitivinícola, González subrayó que más de 1.700 viticultores y 3.484 hectáreas de viñedo en la provincia se beneficiarán de las ayudas directas impulsadas por la Junta de Andalucía.

El paquete autonómico, dotado con 7,5 millones de euros, tiene como objetivo “atenuar las pérdidas económicas” provocadas por el hongo que ha afectado especialmente a las zonas del Condado de Huelva, mientras que la Diputación Provincial ha aprobado una subvención directa de 50.000 euros al Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas ‘Condado de Huelva’ para apoyar los costes de tratamiento y recuperación.

González destacó que el Gobierno de Juanma Moreno “actúa con seriedad, compromiso y eficacia”, y reafirmó que “el Partido Popular es el partido del campo y del mundo rural”, asegurando que “esto no se dice, se demuestra gestionando, con hechos y soluciones reales”.

El dirigente popular concluyó que tanto la Junta como la Diputación “demuestran su firme compromiso con la agricultura onubense y con la defensa de un sector clave para la economía y la identidad de la provincia”.