El PP denuncia cuatro años de retraso en las obras del Túnel de San Silvestre

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha visitado el Túnel de San Silvestre, donde ha denunciado que las obras siguen sin comenzar “cuatro años después de los primeros anuncios del Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero”.

González recordó que la primera fecha anunciada fue en 2021 y que la última, en julio de este año, apuntaba a un inicio “en unas semanas”, algo que nunca llegó a cumplirse. “No se ha movido un metro cúbico de tierra y la hemeroteca evidencia las mentiras del PSOE”, criticó.

El dirigente popular, acompañado por la secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, y concejales de la zona, lamentó la “falta de interés del Gobierno con la provincia” y calificó la situación de “tomadura de pelo a los onubenses”.

En cuanto a la Presa de Alcolea, González reprochó al Ejecutivo central que siga sin formalizar la cesión de competencias a la Junta de Andalucía, lo que mantiene paralizada la infraestructura en un 22%. “El Gobierno andaluz está preparado para finalizarla, pero seguimos esperando que el PSOE cumpla lo acordado”, concluyó.