El PP denuncia el "abandono" de Huelva y reclama inversiones pendientes al Gobierno

El Partido Popular de Huelva ha vuelto a cargar contra el Gobierno de España por lo que considera un "abandono" de la provincia y ha reclamado la ejecución de infraestructuras que considera fundamentales para su desarrollo económico y social.

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, ha asegurado que, tras ocho años de gobiernos socialistas, los onubenses continúan reivindicando las mismas inversiones que ya reclamaban en 2018. Entre ellas, ha citado la llegada de la Alta Velocidad, la finalización de la presa de Alcolea, el desdoble del túnel de San Silvestre, actuaciones en el litoral y mejoras en la red de carreteras estatales.

Centeno ha criticado que otras comunidades autónomas estén recibiendo importantes inversiones en infraestructuras mientras, a su juicio, Huelva sigue esperando proyectos considerados estratégicos para su futuro.

"Huelva no puede seguir siendo marginada por el Gobierno del PSOE", ha afirmado la dirigente popular, quien ha defendido que las conexiones ferroviarias, las infraestructuras hídricas, las carreteras y la protección del litoral son esenciales para el crecimiento de la provincia.

La secretaria general del PP también ha acusado a los representantes socialistas onubenses de mantener una actitud de silencio ante la situación y ha asegurado que su formación continuará reclamando las inversiones que considera necesarias para mejorar la competitividad y el bienestar de la provincia.

Desde el PP insisten en que seguirán defendiendo los intereses de Huelva y exigiendo al Ejecutivo central avances concretos en las infraestructuras que llevan años pendientes de ejecución.