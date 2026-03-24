El PP defiende que la estabilidad de Moreno es lo que se decide el 17M

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha afirmado que la “estabilidad” lograda por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno en las dos últimas legislaturas “es lo que está en juego el próximo 17 de mayo”, fecha en la que se celebrarán las elecciones autonómicas.

El dirigente popular ha defendido la convocatoria electoral como una oportunidad para que los ciudadanos decidan el rumbo de Andalucía tras “cuatro años muy buenos” para la provincia de Huelva. En este sentido, ha asegurado que “el 17M es la fecha idónea para facilitar la participación”.

González ha subrayado que el actual Ejecutivo andaluz ha impulsado un modelo basado en la estabilidad, la atracción de inversiones y la creación de empleo, y ha advertido de que un cambio de gobierno supondría “retroceder y dar un paso atrás de todo lo que se ha logrado”.

“El cambio comenzó hace siete años y ha permitido iniciar reformas. Hoy Andalucía tiene estabilidad, y eso es lo que está en juego”, ha insistido, destacando que el objetivo es seguir generando oportunidades, especialmente para los jóvenes.

El presidente provincial del PP ha asegurado que Juanma Moreno ha demostrado contar con “el mejor proyecto inversor” para Andalucía y para Huelva, poniendo como ejemplo actuaciones como el Materno Infantil.

Frente a ello, ha criticado la gestión del PSOE, al que acusa de representar “el bloqueo y los incumplimientos” en la provincia, señalando especialmente la situación de las infraestructuras ferroviarias, hídricas, carreteras y el litoral.

Por último, González ha apelado a la continuidad del actual modelo de gobierno, defendiendo que “si queremos que Huelva siga avanzando y progresando, hay que seguir confiando en Juanma Moreno y en el Partido Popular”.