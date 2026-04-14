El PP defiende el modelo de Moreno basado en la “estabilidad, moderación y diálogo” frente a la “crispación”

El presidente del PP de Huelva y candidato número dos al Parlamento andaluz, Manuel Andrés González, ha defendido el modelo de gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, asegurando que está marcado por la “estabilidad, la moderación y el diálogo” frente a lo que ha calificado como “ruido y crispación”.

En declaraciones realizadas este 14 de abril, González ha afirmado que los ciudadanos deberán decidir en las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo “el rumbo” que quieren para Andalucía, planteando dos modelos contrapuestos. Por un lado, ha destacado el del actual Ejecutivo andaluz, basado —según ha señalado— en la gestión “inteligente y cercana al ciudadano”, y por otro, el que representa la candidata socialista, María Jesús Montero, al que ha atribuido inestabilidad y falta de diálogo.

El dirigente popular ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de desatender la provincia durante los últimos ocho años, denunciando la ausencia de grandes infraestructuras. En este sentido, ha mencionado proyectos como el desdoble del túnel de San Silvestre, la presa de Alcolea, el Canal de Trigueros, mejoras en la red de carreteras estatales o la llegada del AVE, asegurando que ninguno de estos compromisos se ha materializado.

Asimismo, González ha criticado que María Jesús Montero mantenga su acta como diputada en el Congreso, cuestionando su implicación en la campaña autonómica y afirmando que su candidatura responde a un “paripé”.

Por último, el candidato popular ha apelado a la participación en los comicios del 17 de mayo, señalando que “el mayor adversario es la abstención” y defendiendo que existe una mayoría social en Andalucía que apuesta por la continuidad del modelo de gestión de Juanma Moreno basado en la estabilidad y la convivencia.