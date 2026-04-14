Pedro Sánchez abrirá en Gibraleón la precampaña andaluza este domingo

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este domingo 19 de abril en un acto político en Gibraleón, en lo que será su primera intervención en Andalucía dentro de la precampaña de las elecciones autonómicas previstas para el 17 de mayo.

El acto se celebrará a las 11.00 horas en una nave situada junto al auditorio de la localidad onubense, donde se espera la presencia de militantes y simpatizantes, así como María Jesús Montero, candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía.

El acto de Gibraleón marcará así el inicio de la participación directa del presidente del Gobierno en la campaña andaluza, en un contexto político marcado por la cercanía de los comicios y el aumento de la actividad de los principales partidos.