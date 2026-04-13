María Jesús Montero promete priorizar la dependencia en Andalucía ante demoras “intolerables”

La secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha asegurado en Cartaya que la recuperación del sistema de atención a la dependencia será una de sus principales prioridades, denunciando las “demoras intolerables” que, a su juicio, se están produciendo bajo la gestión del Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno.

Durante su visita a la Residencia de Personas Mayores y Dependientes de Cartaya, Montero ha alertado de la situación actual del sistema, señalando que más de 50.000 andaluces permanecen en lista de espera y que el tiempo medio para recibir atención alcanza los 500 días. Además, ha apuntado que el pasado año más de 7.000 personas fallecieron sin haber recibido las prestaciones reconocidas.

La dirigente socialista ha criticado que el Ejecutivo autonómico “retira recursos” destinados a la dependencia, frente al refuerzo de la financiación estatal impulsado por el Gobierno central encabezado por Pedro Sánchez.

En este contexto, Montero ha defendido que la atención a la dependencia “no es un lujo, sino una necesidad”, comprometiéndose a devolver a Andalucía a los niveles que, según ha afirmado, situaban a la comunidad como referente nacional en la aplicación de la ley durante anteriores gobiernos socialistas.

Asimismo, ha vinculado esta situación con el estado de la sanidad pública andaluza, asegurando que existe una “preocupación evidente en la calle” por su deterioro. En este sentido, ha señalado la creciente participación en movilizaciones ciudadanas como reflejo del malestar por las listas de espera y las dificultades de acceso a la atención sanitaria.

La visita a Cartaya se enmarca en la agenda política de la candidata socialista, centrada en reforzar los servicios públicos y situar la dependencia como uno de los ejes clave de su proyecto para Andalucía.