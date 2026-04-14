Márquez acusa a Moreno Bonilla de “inacción” en Memoria Democrática y destaca el impulso del Gobierno central

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y candidata por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha criticado este 14 de abril la gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, en materia de Memoria Democrática, denunciando una “inacción” que, a su juicio, contrasta con las políticas impulsadas por el Gobierno de España.

Durante una comparecencia en el cementerio de La Soledad de la capital onubense, Márquez ha asegurado que el Ejecutivo andaluz “no ha ejecutado ni la mitad del presupuesto previsto”, al que ha calificado como “ridículo” e insuficiente para abordar las necesidades existentes en la provincia.

La dirigente socialista ha subrayado el simbolismo del 14 de abril, fecha de la Proclamación de la Segunda República Española, para reivindicar las políticas de memoria histórica y poner en valor los avances del Gobierno central en la apertura de fosas y la reparación a las víctimas de la Guerra Civil Española.

En este contexto, ha destacado la reciente visita del ministro Ángel Víctor Torres a la provincia para respaldar la inversión destinada a la apertura de la fosa de Riotinto, recordando que la Cuenca Minera fue una de las zonas más castigadas por la represión tras el golpe militar de 1936.

Márquez ha animado además a la ciudadanía a visitar enclaves como los cementerios de Riotinto y Nerva para “comprender la importancia de abrir la tierra para cerrar heridas” y ha defendido el derecho de las familias a dar una sepultura digna a sus seres queridos como “un acto básico de humanidad”.

La representante socialista ha concluido reafirmando el compromiso de su formación con la democracia, la libertad y la igualdad, así como con la lucha contra la desinformación, insistiendo en la necesidad de seguir impulsando políticas públicas de memoria democrática.