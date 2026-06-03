El PP critica que el Estatuto Marco salga adelante “sin consenso” con los médicos

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, ha criticado la aprobación del nuevo Estatuto Marco impulsado por el Gobierno central al considerar que nace “sin consenso” con los profesionales sanitarios y ha acusado al Ministerio de Sanidad de no haber sido capaz de alcanzar un acuerdo con el colectivo médico.

Centeno ha señalado que la falta de entendimiento entre el Ejecutivo y los profesionales evidencia una “falta de voluntad para resolver el conflicto” y ha lamentado que las reivindicaciones históricas de los facultativos no hayan sido atendidas durante el proceso de negociación.

“Lejos de avanzar, el Gobierno de Pedro Sánchez prefiere confrontar”, ha afirmado la dirigente popular, quien ha reprochado al Ministerio de Sanidad, dirigido por la ministra Mónica García, haber aprobado el Estatuto Marco “sin el respaldo de los profesionales”.

Frente a esta situación, la secretaria general del PP onubense ha destacado el acuerdo alcanzado en Andalucía entre el Gobierno andaluz y el Sindicato Médico Andaluz para seguir mejorando las condiciones laborales de los facultativos dentro de las competencias autonómicas.

Según ha explicado, este acuerdo establece un calendario de prioridades para continuar avanzando en aspectos relacionados con el desarrollo profesional de los médicos y el fortalecimiento del sistema sanitario público andaluz.

Centeno ha defendido que el modelo andaluz se basa en el diálogo permanente con los profesionales sanitarios y ha contrapuesto esta fórmula a la negociación desarrollada por el Ministerio. “Mientras el Ministerio impone, Andalucía escucha”, ha asegurado.

Asimismo, ha insistido en que el acuerdo alcanzado en la comunidad autónoma reconoce el papel fundamental que desempeñan los facultativos dentro del Sistema Andaluz de Salud y contribuye a mejorar progresivamente sus condiciones de trabajo.

La dirigente popular ha concluido afirmando que existen “dos formas de gestionar las necesidades de los profesionales sanitarios”, defendiendo que el modelo andaluz apuesta por el acuerdo y la mejora de las condiciones laborales, mientras que el Estatuto Marco aprobado por el Gobierno central genera, a su juicio, “rechazo e incertidumbre” entre el colectivo médico.