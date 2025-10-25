El PP critica al PSOE por votar en contra del Túnel de San Silvestre y la Presa de Alcolea en el Parlamento andaluz

La secretaria general del PP de Huelva y parlamentaria andaluza, Berta Centeno, ha lamentado el rechazo del PSOE a la Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, en la que se reclamaba al Gobierno central la ejecución urgente de infraestructuras hídricas pendientes como la Presa de Alcolea y el Túnel de San Silvestre.

Centeno aseguró que el voto en contra del PSOE demuestra que “no le importa Huelva ni sus sectores productivos”, señalando que ambas obras son esenciales “para garantizar el agua que necesitan los agricultores, las familias y la economía provincial”.

“Nadie tiene culpa de que no llueva, pero sí de que no se ejecuten obras para recoger el agua y no desperdiciarla. Aún más grave que la falta de lluvias es la falta de responsabilidad del Gobierno de España”, afirmó la dirigente popular, que defendió la iniciativa en la Cámara.

La parlamentaria recordó que la presa de Alcolea está “abandonada” con apenas un 23% de ejecución, mientras que el desdoble del túnel de San Silvestre continúa bloqueado “tras años de falsas promesas” del Ejecutivo central, pese a las reiteradas peticiones de la Junta de Andalucía, los regantes y las administraciones locales.

Centeno criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero haya “ignorado” la oferta del Ejecutivo andaluz para asumir la ejecución de la presa, y lamentó que “los diputados del PSOE prefieran obedecer a Madrid antes que defender los intereses de su tierra”.

A pesar del rechazo socialista, la Proposición no de Ley fue aprobada gracias a los votos del Grupo Popular, lo que Berta Centeno calificó como “una victoria del compromiso con Huelva y con el agua frente a la indiferencia del PSOE”.