El PP critica como “parche” la reparación de 16,5 km de la A-49

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha calificado de “parche” el anuncio del Gobierno central sobre la licitación de la reparación de apenas 16,5 kilómetros de la autovía A-49, que cuenta con más de 130 kilómetros de recorrido. Según González, la medida evidencia un “desprecio” hacia la provincia y deja sin atender la seguridad de los usuarios de esta vía.

González subrayó que la A-49 necesita una rehabilitación integral, ya que presenta baches, socavones y grietas a lo largo de toda su extensión, y advirtió que el tramo anunciado entre Lepe y Cartaya es insuficiente para garantizar la seguridad. Además, denunció que otras carreteras como la N-435 y la travesía de Zalamea la Real también sufren “parcheos” sin una solución real.

El líder del PP provincial reclamó al PSOE local, y en particular a su secretaria general, María Eugenia Limón, que “alce la voz” para exigir inversiones que solucionen de manera definitiva el mal estado de las infraestructuras en Huelva.

González insistió en que los onubenses no se conforman con intervenciones parciales y anunció que seguirán reclamando una actuación completa que abarque toda la red de carreteras nacionales de la provincia.