El PP confirma la visita de Alberto Núñez Feijóo a Huelva este jueves y pide a Óscar Puente que "no acuda"

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha confirmado este lunes que el presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, asistirá este jueves en Huelva a la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, que se celebrará en el Palacio de Deportes Carolina Marín.

En ese mismo contexto, Bravo ha reclamado públicamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, que no acuda al acto, al considerar que su presencia “aumentaría el dolor de las víctimas”. El dirigente popular ha llegado a calificar esa posible asistencia de “cruel”, “un insulto” y “una provocación” para las familias que atraviesan estos momentos de duelo.

La misa funeral reunirá a familiares de las víctimas, representantes institucionales y responsables políticos, en un contexto de fuerte impacto emocional para la provincia de Huelva.