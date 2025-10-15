El PP alerta del “sablazo” a los autónomos que prepara el Gobierno con la subida de cuotas en 2026

La secretaria general del PP de Huelva y parlamentaria andaluza, Berta Centeno, ha denunciado este miércoles el incremento de la cuota de autónomos que prepara el Gobierno central para 2026, calificándolo de “ataque directo” al colectivo, que en la provincia afecta a unos 30.000 trabajadores por cuenta propia.

Según explicó Centeno, la subida supondrá un aumento mensual que oscila entre 17,37 y 206,24 euros, lo que se traduce en entre 200 y 2.500 euros más al año para cada autónomo, dependiendo de sus rendimientos. La dirigente popular consideró que esta medida “puede ser el golpe final para muchos emprendedores que luchan cada día por mantener sus negocios”.

Centeno aprovechó para interpelar a los diputados onubenses del PSOE, Gabriel Cruz y María Luisa Faneca, preguntando si apoyarán en el Congreso de los Diputados esta subida que, según ella, “ahoga a los autónomos de la provincia”.

En contraste, la parlamentaria del PP destacó el compromiso del Gobierno andaluz con los trabajadores por cuenta propia, que desde 2019 ha movilizado más de 132 millones de euros en ayudas, mantiene la cuota cero durante el primer año y promueve programas de conciliación que benefician a miles de autónomos en toda la región.

Centeno concluyó afirmando que Andalucía sigue siendo un referente en apoyo al trabajo autónomo, frente a las medidas que, a su juicio, penalizan a quienes constituyen “el espíritu emprendedor de la economía local”.