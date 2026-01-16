El PP acusa a María Jesús Montero de convertir la inauguración del pabellón de Bonares en un acto electoralista

El Partido Popular de Huelva ha criticado duramente la presencia de la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, en la inauguración del pabellón del Complejo Deportivo Municipal de Bonares, al considerar que se ha transformado un acto institucional en un evento “puramente electoralista”.

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha denunciado que la inauguración de esta infraestructura deportiva, sufragada íntegramente con fondos municipales, se utilice como plataforma política del PSOE. A su juicio, se trata de un ejemplo más del uso partidista de actos locales con fines electorales.

González ha lamentado que en esta visita no se aborden cuestiones clave para la provincia que dependen del Gobierno de España, como el AVE, las infraestructuras hídricas pendientes —entre ellas la presa de Alcolea, el Túnel de San Silvestre o la Ley de Trasvase—, el estado de las carreteras nacionales o la situación del litoral onubense, con especial referencia a Matalascañas.

“El PSOE viene a Huelva a dar mítines cuando se acercan elecciones, pero no a anunciar inversiones ni soluciones a los problemas reales de la provincia”, ha afirmado el dirigente popular, quien también ha acusado a Montero de anteponer los intereses del Gobierno central a los de Andalucía.

Desde el PP sostienen que la provincia continúa infrafinanciada y reclaman un compromiso real del Ejecutivo con Huelva, más allá de visitas puntuales y actos de carácter político.