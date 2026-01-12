El PP acusa al gobierno municipal de San Bartolomé de la Torre de no aclarar el uso de dinero público

El Partido Popular ha acusado al gobierno municipal de San Bartolomé de la Torre de no dar explicaciones a los vecinos sobre el uso de dinero público, pese a las reiteradas solicitudes de información registradas en el Ayuntamiento. Así lo ha denunciado la secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, quien ha vuelto a señalar la “falta de transparencia” del equipo de gobierno local.

Centeno, que ha estado acompañada por el vicesecretario regional del partido, Alejandro Romero, ha recordado que no es la primera vez que el PP se desplaza hasta el municipio para exigir explicaciones a la alcaldesa, María Eugenia Limón. Según ha señalado, el gobierno municipal “ha normalizado no responder a las peticiones de los ciudadanos” relacionadas con facturas, expedientes y documentación pública.

Desde el PP consideran que se trata de una práctica “poco democrática”, al entender que los vecinos tienen derecho a conocer el destino de los impuestos que pagan, especialmente cuando se trata de asuntos que afectan directamente a las arcas municipales. En este sentido, Centeno se ha preguntado qué motivos existen para no facilitar la información solicitada.

Entre los ejemplos citados, los populares han recordado un gasto realizado el pasado mes de septiembre para la contratación de un autobús destinado a un acto que, según han denunciado, “no era municipal, sino partidista”. El PP asegura que solicitó información para conocer quién autorizó ese gasto, con qué finalidad y con qué fondos se sufragó, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha.

La secretaria general del PP ha insistido en que “la transparencia no es una opción política, sino una obligación”, y ha criticado el “silencio continuado” del Ayuntamiento ante las peticiones de información. Además, ha advertido de que este comportamiento “no es un caso aislado” y que, a su juicio, se repite en otros municipios de la provincia gobernados por el PSOE.

Por último, Centeno ha asegurado que el Partido Popular continuará trasladando las preguntas de los ciudadanos y exigiendo explicaciones, al considerar que los vecinos y vecinas de San Bartolomé de la Torre “no merecen un gobierno que calle y oculte dónde se gasta el dinero público”.