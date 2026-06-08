El PP acusa al Gobierno de frenar proyectos clave para Huelva por los casos de corrupción

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de mantener paralizados proyectos estratégicos para la provincia debido a la situación política derivada de los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo y al Partido Socialista.

El dirigente popular ha asegurado que la actual inestabilidad política está teniendo consecuencias directas sobre Huelva, al considerar que actuaciones fundamentales para el desarrollo de la provincia permanecen sin avances. Entre ellas ha citado la llegada de la alta velocidad, diversas infraestructuras hídricas, mejoras en la red de carreteras y actuaciones destinadas a la regeneración y protección del litoral.

Según González, mientras el Gobierno centra su atención en gestionar los problemas derivados de los escándalos que afectan a su entorno político, proyectos considerados prioritarios para la provincia continúan pendientes de ejecución o desarrollo.

El presidente provincial del PP también ha reclamado explicaciones al PSOE y a su dirección nacional por la situación política actual, al tiempo que ha criticado la falta de respuestas, a su juicio, por parte de los responsables socialistas.

Asimismo, ha sostenido que la situación está provocando un deterioro institucional y ha insistido en que el presidente del Gobierno y el PSOE deben ofrecer explicaciones públicas y asumir responsabilidades ante los ciudadanos.

Manuel Andrés González ha concluido reclamando el fin de una etapa política que, según ha afirmado, está marcada por los escándalos de corrupción y que, en su opinión, está perjudicando el avance de proyectos esenciales para el futuro de Huelva.